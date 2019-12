Mostra sociale F/64

L’Associazione Fotografica F/64 di Molfetta, ha organizzato la mostra fotografica intitolata “Esercizi di Stile”, che è stata ispirata all’opera dei Grandi Maestri Fotografi del passato.

Ogni socio ha esposto quattro immagini frutto della propria ispirazione.

La mostra è stata inaugurata il 7 dicembre c.m. e rimarrà aperta sino al 21 prossimo nella suggestiva sala Cenacolo presso il Seminario Vescovile, in via Entica della Chiesa – Molfetta.

Il progetto fotografico è stato ideato a gennaio 2019, con il rinnovo delle cariche sociali: Presidente e Consiglio del Direttivo.

Il presidente Gianni Turtur dice testualmente: “Sin dall’inizio della mia nomina, ho pensato di rendere l’Associazione più forte sul piano culturale e formativo, tant’è che nel primo Consiglio del Direttivo si è deciso di creare eventi, non solo di visibilità sul territorio, ma anche di allargare i confini della stessa. Sfruttando lavori fotografici precedenti, nel periodo quaresimale, abbiamo testimoniato, con foto dei Soci, in tutte le chiese della città, le processioni Molfettesi del periodo, riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Dopo queste esperienze in accordo con il Consiglio del Direttivo, mi sono impegnato a creare nuovi stimoli, tra cui lo studio dei Grandi Maestri della Fotografia del Passato. L’Associazione è un patrimonio comune e come tale va curato da tutti i Soci che sono stati chiamati a concorrere allo sviluppo del tema. All’uopo abbiamo sviluppato incontri formativi orientati allo studio dei temi dei maestri del passato. I soci hanno partecipato attivamente sia in aula sia all’esterno alle uscite a tema, elaborando ciascuno il proprio lavoro.”

Le immagini esposte in mostra sono solo un tentativo nella consapevolezza che costituiscono solo una tappa del percorso di crescita individuale.

L’inaugurazione è avvenuta con la partecipazione di Pio Meledandri, presidente dell’Associazione Culturale ARTIEMIELE e nella serata di venerdì 13 c.m. ci sarà un dibattito a tema ”La fotografia ai tempi dei social” con la partecipazione di Leo Palmisano, sociologo e Pio Meledandri.

Gli autori che hanno esposto sono: Cosimo Farinola, Diana Cimino, Donato Marzano, Erminia Fregnan, Felice de Stena, Gianni Turtur, Mimmo del Rosso, Mino Altomare, Raffaele de Candia, Rosa Minervini, Vito Mongelli.

Info:

tutti i giorni dalle 10.00/12.00 – 17.00/20.00

ingresso gratuito

cell: 3934566406

