Vigilia dell’immacolata con la 21ª edizione di Frasca, Fanoia e Olio Novello

A Carpino, centro dell’entroterra del Gargano settentrionale famoso per l’olio extravergine d’oliva, le fave ed i cantori folk, la vigilia dell’Immacolata (7 dicembre 2019) è stata animata dalla 21ª edizione di Frasca, Fanoia e Olio Novello, evento turistico di valorizzazione e promozione delle tradizioni e dei prodotti gastronomici locali, a sua volta organizzato dalla Pro Loco e dalla Comunità parrocchiale del posto.

Al mattino si sono svolte delle visite guidate nei frantoi del paese garganico, ma la festa vera è propria è entrata nel vivo dalle ore 19 in poi, con l’apertura del mercatino dell’olio extravergine di oliva locale nella centralissima e pittoresca Piazza del Popolo, luogo d’incontro privilegiato della popolazione locale. Qui è stato acceso l’albero natalizio di luci, collocato al centro, con l’animazione ed il girotondo dei ragazzi delle scuole, insieme ai rispettivi docenti e familiari. Subito dopo l’unico parroco del paese ha benedetto il tradizionale falò acceso, detto fanoia dai carpinesi, collocato ai piedi della rampa di destra della scalinata che collega la piazza alla Chiesa di San Cirillo d’Alessandria, a sua volta contornata da luci natalizie ed addobata da una luminaria a forma di angelo al di sopra dell’unico portale della facciata. Presso gli stand del mercatino i partecipanti all’evento, illuminati dalla fanoia e dall’albero di luci, hanno potuto non solo acquistare articoli natalizi e prodotti locali ma anche e soprattutto degustare l’olio novello locale nelle preparazioni tradizionali, le orecchiette fatte in casa e condite con le cime di rape e lo stesso olio, il pancotto tradizionale con olive e patate cotte sotto la cenere, nonché le specialità natalizie quali pettole, cartellate (con miele o vincotto e mandorle) e ciambelle zuccherate. Il tutto è stato anche animato dall’esibizione del gruppo giovanile locale Tarant Folk, accompagnata da canti e balli della tradizione popolare carpinese, resa celebre ormai ovunque nel mondo dai cantori del comune garganico.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini che illustrano:

Piazza del Popolo, cuore pulsante di Carpino, subito dopo l’accensione dell’albero natalizio di luci e della fanoia (foto nn. 1-2);

la fanoia mentre prende fuoco(foto n. 3);

cartellate, ciambelle e pettole pronte per essere degustate (foto n. 4);

un piatto di orecchiette con cime di rape e pancotto, condito dal gustoso olio novello locale (foto n. 5);

il manifesto dell’evento (foto n. 6).

© Riproduzione Riservata