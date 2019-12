21°edizione Identità Salentina

La 21° edizione d’identità salentina festival della coltura del territorio, si è svolta in sei giorni tra Parabita Lecce e Corigliano D’Otranto, organizzata da Italia Nostra sezione Sud Salento preseduta da Marcello Seclì. Evento come titolo quest’anno”paesaggio di pietra e ulivi tra emergenza e esperienza tra la rinascita dei luoghi. Si proponeva questa sei giorni di realizzare dei programmi d’intervento condivisi rispondenti alle esigenze diverse, per una politica sui paesaggi e sulle funzioni che esso svolge sia ambientali che economiche e culturali. Ci si chiede che forse è il momento di attivare un organismo rappresentativo del territorio per elaborare un piano d’intervento da proporre poi agli organismi regionali e anche nazionali, si parlato molto sul caso “Xylella” la morte degli Ulivi. Sono state sei giorni molto intese che si sono aperte a Parabita il 21 novembre e si sono chiuse poi con la serata finale sempre a Parabita al teatro G. Carducci il 30 novembre. Molte le autorità intervenute, molti i temi trattati e nella serata finale sono state anche consegnate delle targhe di qualità e salentinità per le aziende per le attività svolte in rispetto dell’abbiente dell’identità territoriale. Inoltre c’è stata anche una premiazione di un concorso fotografico dal tema “Paesaggi di Pietra e Ulivi”che riguardava il territorio e i suoi aspetti più culturali. Intermezzi musicali Assamble del liceo I.I.S.S.”E Giannelli” Parabita. Conduttore della serata il giornalista Bruno Conte.

© Riproduzione Riservata