Calcio a 5 serie B, il Prato vince ancora

Continua la serie positiva della squadra laniera, che nella 8^ giornata di campionato disputata al palazzetto Estraforum di Prato, supera per 5-1 il Cagli e rimane leader della classifica. Inizio di partita con il Prato che parte forte, imponendo il proprio ritmo alla gara e con gli ospiti che rispondono in contropiede. Al 5’ Berti sblocca il risultato, portando avanti i biancoazzurri. La squadra di casa continua a spingere realizzando altre due reti con il bomber Berti. Nella ripresa l’andamento della gara non cambia, con i padroni di casa sempre molto offensivi e gli ospiti che trovano molta difficoltà nel proporsi in avanti. Al 9’ la squadra laniera realizza la quarta rete con Benlamrabet. I marchigiani cercano di reagire come possono, accorciando le distanze al 19’ con Barzotti, ma il Prato si dimostra sempre molto offensivo andando ancora in rete con Berti per chiudere l’incontro sul punteggio di 5-1.

Marcatori pt 5’22”, 18’42” e 20’00” Berti; st 9’37” Benlamrabet, 19’19” Barzotti, 20’00” Berti.

PRATO C/5: Jukic, Lae, Vinicinho, Benlamrabet, Solazzo, Baiocchi, Jurlina, Berti, Siciliani, Zanaga, Buti. All. Lami.

CAGLI Pace, Mochi, Matteucci, Azalea, Barzotti, Maggioli, Orlandi, Rossi, Buroni, Cirillo, Bagiu, Balducci. All. Giommi.

