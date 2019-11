Marco Mengoni in concerto

Marco Mengoni con il suo “Atlantico on tour” travolge Reggio Calabria. Il PalaCalafiore, ieri sera, è stato inondato dalla musica dell’artista di Ronciglione che, a tre anni dal suo ultimo live, torna di nuovo in riva allo Stretto grazie alla Esse Concerti srl di Tonino Scordo. Un concerto caratterizzato da 25 brani del cantautore che, con i suoi musicisti, ha regalato due ore di puro show. Giochi di luce e video scorrono per tutto il live in cui emerge un Mengoni più maturo, tenero e, soprattutto, più grintoso. Si rivolge spesso ai suoi fan e a loro regala il suo grande cuore spronandoli ad essere veri “Guerrieri” superando con forza e coraggio le dure prove della vita. (Foto Aldo Fiorenza)

