Rugby serie A, ai Cavalieri il derby con I Medicei

I Tuttineri superano per 23-10 i I Medicei, nella 4^ giornata di campionato disputata allo Stadio Chersoni di Prato. Gara giocata su di un campo ridotto ad un acquitrino per le copiose piogge cadute nei giorni scorsi e che ha notevolmente condizionato il gioco. Nonostante tutto ciò la gara è stata molto avvincente, con le due squadre che non si sono certo risparmiate. Sbloccano il risultato i padroni di casa grazie al calcio di punizione di Fratini. Gli ospiti rispondono prontamente con Bientinesi, anche lui su calcio piazzato. Ancora Fratini riporta avanti i cavalieri per il 6-3. I fiorentini ribattono colpo su colpo capitalizzando al massimo la fase offensiva con Santi, la cui meta permette di chiudere avanti 10-6 la prima frazione di gioco. Nella ripresa i Cavalieri cambiano marcia, partendo subito molto offensivi e costringendo I Medicei a difendersi nella loro metà campo con non poche difficoltà. Le numerose fasi di attacco dei padroni di casa danno i loro frutti con le mete prima di Casini e poi di Vincenti ribaltando così il risultato. I gigliati cercano di reagire come possono ma i lanieri sono ben messi in campo e continuano a far gioco, andando ancora in meta con Trechas. Minuti finali con i padroni di casa che controllano le sfuriate avversarie e chiudono vittoriosi per 23-10.

Marcatori 16’ c.p. Fratini (3 a 0), 23’ c.p. Bientinesi (3 a 3), 29’ c.p. Fratini (6 a 3), 32’ m. Santi tr. Bientinesi (6 a 10); s.t. 13’ m. Casini tr. Fratini (13 a 10), 19’ m. Vincenti (18 a 10), 31’ m. Trechas (23 a 10)

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO: Fratini (61’ Fratini),Lunardi, Marzucchi, Vincenti (76’ Filippini), Bartali, Puglia, Renzoni (76’ Castellana), Reali (76’ Pagliai), Conigli (60’ Mardegan), Trivilino, Casciello (60’ Parri), Lawrence, Casini, Tallè (56’ Trechas), Rudalli (72’ Sansone). All. Pratichetti

TOSCANA AEREOPORTI I MEDICEI CADETTI : Taddei, D’Aliesio, D’Andrea, Petrangeli, Marucelli (50’ Logi), Bientinesi, Biagini (67’ Falleri), Santi, Sestini (73’ Fanelli), Ferrami (67’ Fissi), Massimo (77’ Metti), Savia, Sassi (56’ Gentile), Bartolini (50’ Kapaj), Manigrasso (56’ Chiostrini). All. Sorrentino

