Calcio Serie D, vittoria per il Prato

La squadra laniera supera per 1-0 il Real Forte Querceta, nella 12^ giornata di campionato, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo. Gara sostanzialmente equilibrata, con le due squadre che si sono combattute prevalentemente a centrocampo. I padroni di casa cercano di costruire azioni, ma peccano di lucidità commettendo diversi errori, mentre gli ospiti si difendono con ordine. Poche le occasioni laniere viste nella prima frazione, con Tomi e Regoli che non sono precisi nelle loro conclusioni. Nella ripresa il Prato spinge con più decisione e sfiora il vantaggio al 24’ con la punizione di Tomi che si stampa sulla traversa. Al 35’ i lanieri vanno in rete con Surraco il cui pallonetto calciato dalla tre quarti, sorprende il portiere ospite. Il Real Forte si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio mentre il Prato cerca di rispondere con azioni di contropiede. Passano i minuti con i versiliesi tutti protesi in avanti e i padroni di casa che si difendono bene fino al termine dell’incontro. Grazie a questa vittoria il Prato riesce a mantenere il vertice della classifica.

Marcatori: 35’s.t. Surraco.

PRATO : Bagheria; Gentili, Giampà (13’s.t. Fanucchi), Diana; Regoli (47’s.t. Cecchi), Mariani (12’s.t. Gargiulo), Carli, Tomi; Surraco (43’s.t. Bassano); Fofana, Diarrassouba (12’s.t. Ghini). A disposizione: Piretro, Sciannamè, Casati, Cellini. Allenatore: Esposito.

REAL FORTE QUERCETA: De Carlo; Bertoni (41’s.t. Fantini), Tognarelli, Guidi; Maccabruni (41’s.t. Maffini), Biagini, Lazzarini, Doveri (30’s.t. Belluomini), Angelotti; Amico, Di Paola. A disposizione: Manfredi, Giovanelli, Musacci, Fazzini, Minichino, Credendino. Allenatore: Florio (Amoroso squalificato).

