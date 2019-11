UNICEF campagna GO BLUE

Il 20 novembre 2019, il mondo festeggia il 30º anniversario della Convenzione Internazionale ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’UNICEF, in collaborazione con l’ANCI, ha lanciato la campagna GO BLUE, che prevede l’illuminazione di blu di un monumento in ogni città e paese.

Casarano aderisce proponendo la facciata di Palazzo dei Domenicani, il Municipio. Il Polo n. 3 di Casarano si è unito ai festeggiamenti in onore dei Diritti di tutti i Bambini del mondo. Presso l’Auditorium di Casarano, si è svolto il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze per la celebrazione del trentesimo Anniversario della Convenzione ONU per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Erano presenti il Sindaco Gianni Stefano, l’Assessore Avv. Parrotta, il Sindaco del CCRR Carlotta Parrotto e tutti i Consiglieri, la Presidente Regionale Unicef, prof.ssa Giovanna Perrella, il dott. Norberto Pellegrino e altre personalità che sono intervenute con testimonianze.

Intermezzi musicali a cura della prof.ssa Toma, con alunni del Polo 3.

Al termine tutti in Piazza San Domenico per l’iniziativa GO BLUE.

© Riproduzione Riservata