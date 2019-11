Calcio a 5 serie C femminile, il Prato supera la Mattagnanese

La squadra laniera, nella 6^ giornata di campionato disputata al palazzetto Estraforum di Prato, supera con un roboante 11-0 la Mattagnanese. Troppa la differenza tra le due squadre, con le ospiti che hanno profuso tanto impegno che però non è bastato a colmare il divario visto in campo. La partita è iniziata con il Prato subito molto offensivo, padroneggiando un’ottima circolazione della palla, mentre la Mattagnanese palesava difficoltà nel reagire alle azioni offensive delle biancocelesti. La gara è rimasta in parità fino al 6’ quando la solita Torrini ha sbloccato il risultato. Si sono susseguite altre segnature che hanno visto il Prato chiudere per 4-0 la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo le cose non sono cambiate, con le laniere ancora padrone del gioco e sempre molto offensive, mentre le ospiti subivano le loro iniziative. Al termine dell’incontro il punteggio è stato di 11-0 per le padrone di casa.

Marcatori: 3’ pt Torrini, 8’ pt Lanzuise, 26’ pt Capecchi, 29’ pt Sarchielli, 2’ st Torrini, 5’ st Torrini, 15’ st Torrini, 16’ st Salesi, 17’ st Salesi, 19’ st Salesi, 23’ st Sarchielli.

PRATO C/5: Romeo, Babuscia, Sarchielli, Salesi, Lanzuise, Becucci, Torrini, Pizzirani, Betti, Capecchi. All. Candeloro.

MATTAGNANESE: Tortelli, Tendi, Paoli, Incagli, Messina, Pieri, Cavorso, Rossi, Braschi, Pasquinelli, Lavori. All. Tacconi.

