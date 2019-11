Calcio a 5 serie B, il Prato si aggiudica il derby con la Lastrigiana

Nella 6^ giornata di campionato, disputata al palazzetto Estraforum di Prato, la squadra laniera supera per 5-3 la Lastrigiana. Partita emozionante e aperta fino alla fine, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza troppi tatticismi. Avvio di gara scoppiettante con il Prato che cerca di imporre il proprio ritmo e gli ospiti che pressano a tutto campo. E’ la squadra laniera a sbloccare il risultato al 2’ con Berti. La Lastrigiana risponde prontamente e al 5’ Gravina pareggia le sorti dell’incontro. I lanieri continuano a spingere e si riportano in vantaggio al 7’ con Vinicinho. Sulla spinta offensiva è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa andando ancora in rete con Berti al 15’ e chiudendo la prima frazione avanti per 3-1. In avvio di ripresa la Lastrigiana accorcia le distanze con Balestri, portandosi sul 3-2. La gara resta avvincente, con le due compagini che vogliono vincerla. Al 9’ Berti realizza la quarta rete per il Prato ma gli ospiti sono ancora in partita dimostrandosi molto ostici e accorciando ancora le distanze al 18’ con Rovella. Minuti finali al cardiopalma ma è il bomber Berti a segnare al 19’ la rete del definitivo 5-3, realizzando il suo personale poker.

Marcatori pt 1’36” e 15’52” Berti, 5′ Gravina, 7’42” Vinicinho; st 1’53” Balestri, 9’04” e 19’44” Berti, 18’17” Rovella.

PRATO C/5: Jukic, Giurranna, Grassi, Petri, Vinicinho, Benlamrabet, Solazzo, Baiocchi, Jurlina, Berti, Siciliani, Buti. All. Lami.

LASTRIGIANA : Campagna, Fashandi, Casamenti, Martini, Gravina, Giordani, Poggini, Rovella, Votano, Balestri, Pelagatti, Edilson. All. Toria

