Arrivo e permanenza dell’icona pellegrina della Madonna nera di Częstochowa

Nel pomeriggio di lunedì 11 novembre 2019, alle ore 15:30 è giunta a San Giovanni Rotondo, a bordo di un elicottero, la copia pellegrina dell’icona della Madonna nera di Częstochowa, proclamata Regina della Polonia e venerata sin dal 1382 nel rispettivo santuario di Jasna Góra (Monte Chiaro).

Dopo essere atterrata all’eliporto della cittadina garganica, la stessa è stata condotta, a bordo di un automezzo scortato dalle forze dell’ordine, nella centralissima Piazza Padre Pio, raggiunta poco dopo le ore 16:00. In questo luogo è stata festosamente accolta dalla popolazione e dalle autorità religiose, civili e militari del posto, ed è inoltre stata salutata, con un opportuno discorso di circostanza e di preghiera, da mons. Domenico D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce ma residente nella cittadina garganica. Dopodiché si è formato un vero e proprio corteo processionale con devoti, clero, autorità e componenti delle associazioni laiche di volontariato che, insieme ad un complesso bandistico locale, hanno accompagnato l’icona pellegrina medesima innanzitutto lungo l’intero Corso Umberto I, con una sosta intermedia in Piazza dei Martiri, dove ha ricevuto l’omaggio del sindaco sangiovannese, prof. Michele Crisetti.

Il cammino della processione ha poi percorso interamente Piazza Europa e Viale Cappuccini fino a raggiungere il Santuario di Santa Maria delle Grazie, nella cui chiesa, inaugurata il 1 luglio 1959, l’icona pellegrina polacca è stata intronizzata a destra dell’arco trionfale ed omaggiata con una Solenne Concelebrazione Eucaristica alle ore 18:00, presieduta da padre Zbigniew Golebiewski (sacerdote dell’Ordine di San Paolo I eremita, attivo presso il rispettivo santuario polacco di Jasna Góra), e successivamente con un Rosario meditato alle ore 20:45.

L’arrivo e la permanenza bisettimanale dell’icona pellegrina della Madonna nera di Częstochowa, fino al mattino di lunedì 25 novembre 2019, nel santuario sangiovannese in cui visse San Pio da Pietrelcina (dal 28 luglio 1916 al 23 settembre 1968, giorno della sua morte terrena, salvo poche e brevi interruzioni) ha dato ivi inizio alle celebrazioni per il centesimo anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II (1920-2005), il papa che ebbe un rapporto di profonda stima ed amicizia con San Pio da Pietrelcina, ne sbloccò gli impedimenti delle relative cause di beatificazione e di canonizzazione, e che poi personalmente beatificò, il 2 maggio 1999, ed infine proclamò santo, il 16 giugno 2002. Inoltre è stata anche prevista, dopo l’angelus delle 12:30 di venerdì 15 novembre, una breve sosta dell’icona mariana pellegrina nel vicino ospedale Casa Sollievo della Sofferenza fino alle 16:00 di sabato 16 novembre, per essere venerata dai malati ricoverati a dal personale operante nella struttura sanitaria fortemente voluta dal santo frate cappuccino.

