Buona la prima

L’Officina dell’Arte apre la seconda stagione al Cine-teatro il Metropolitano di Reggio Calabria con una rappresentazione artistica per consentire di scambiarsi esperienze di vita con attori del panorama Nazionale. la prima serata con Marco Cavallaro l’attore siciliano di Giarre ha dato vita ad uno show ” Una serata come viene” con argomenti scelti dal pubblico, approfondendo i temi sesso ,amore, religione e scienza. Mattatore per due ore capace di intrattenere il suo pubblico con argomenti difficili da trattare con ironia,la sua bravura sta nell’aver capito che le parole hanno il potere di distruggere e creare, però quando le parole sono gentili possono cambiare il mondo. Il prossimo appuntamento il 27 e 28 dicembre al Metropolitano con due attori reggini Malaspina e Piromalli che sicuramente faranno divertire il pubblico. ( Foto Aldo fiorenza)

