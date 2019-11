Calcio Serie D, la Lucchese si aggiudica il derby con il Prato

Sconfitta immeritata per la squadra laniera che nella 10^ giornata di campionato, disputata allo stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino, viene superata per 1-0 dalla Lucchese. Partono molto bene gli ospiti che già al 9’, alla prima vera occasione, passano in vantaggio grazie alla rete segnata da Cruciani. Il Prato reagisce e con Fofana di testa ha l’occasione per pareggiare, il portiere lucchese para in due tempi. I padroni di casa continuano ad attaccare ma le conclusioni di Fanucchi e Kouassi non sono precise. La Lucchese arretra il proprio baricentro, cercando di controllare gli attacchi ospiti. Nella ripresa l’andamento della gara non cambia, con i padroni di casa sempre molto offensivi, mentre gli ospiti cercano di difendersi come meglio possono. Ci prova ancora Fofana di testa, ma la conclusione dell’attaccante pratese è parata da un ottimo Coletta. Il Prato intensifica la fase offensiva, costringendo la Lucchese a difendersi con molto affanno. Al 18’ ci prova anche Mariani la cui conclusione, a botta sicura, viene miracolosamente deviata da Ligorio. Al 39’ altra grossa occasione per i lanieri con Cellini il cui tiro esce di poco a lato. Minuti finali con la Lucchese che rimane schiacciata nella propria area di rigore, ma gli attaccanti pratesi non riescono a concretizzare e gli ospiti ottengono la vittoria.

Marcatori: 12’p.t. Cruciani.

PRATO : Bagheria, Gentili, Bassano, Diana; Ghini (25’s.t. Diarrassouba), Mariani, Gargiulo (25’s.t. Surraco), Carli; Kouassi (46’s.t. Nannini); Fofana, Fanucchi (35’s.t. Cellini). A disposizione: Piretro, Sciannamè, Maggini, Casati. Allenatore: Esposito.

LUCCHESE Coletta, Pardini, Ligorio, Benassi, Papini; Nannelli (41’s.t. Bartolomei), Fazzi (30’s.t. Presicci), Cruciani, Remorini (25’s.t. Lici); Vignali (14’s.t. Meucci), Falomi (9’s.t. Bitep). A diposizione: Fontanelli, Panati, Nolè, Gueye. Allenatore: Monaco.

