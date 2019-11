Rugby serie A, vittoria per i Cavalieri contro Barton Perugia

Debutto casalingo vincente per la squadra pratese che nella 2^ giornata del campionato di serie A, disputata allo Stadio Chersoni di Prato, supera per 22-10 il Rugby Perugia. Partono bene i padroni di casa dimostrandosi subito offensivi anche se gli umbri riescono a imbrigliare bene la manovra dei Cavalieri. Dopo il calcio di punizione trasformato da Puglia, ci pensa Fattori a portare avanti nel punteggio i tuttineri permettendogli così di chiudere la prima frazione avanti 8-3. Nella ripresa Perugia scende in campo più determinato, portandosi in vantaggio con la meta di punizione decretata dall’arbitro per un placcaggio giudicato alto. I Cavalieri reagiscono prontamente, riequilibrando il punteggio con la meta di Parri, poi trasformata per il 15-10. I pratesi danno ritmo e intensità alla manovra offensiva, andando ancora in meta con Sansone, per chiudere così di fatto l’incontro sul punteggio di 22-10.

Marcatori 3’ C.P. Puglia (3 a 0), 13’ c.p. Bartolomucci F. (3 a 3), m. Fattori (8 a 3); s.t. 4’ m. punizione Perugia (8 a 10), 13’ m. Parri tr Puglia (15 a 10), 27’ m. Sansone tr Puglia (22 a 10)

CAVALIERI UNION RUGBY PRATO-SESTO: Rudali, Trivellino, Trechas, Casciello, Leon, Conigli, Reali, Ciampolini, Renzoni, Puglia, Vieri, Vincenti, Marzucchi, Marioni, Lunardi. A disposizione: Casini, Tallè, Sansone, Mardegan, Caciolli, Castellana, Fratini, Parri. All. Pratichetti .

BARTON CUS RUGBY PERUGIA: Bello, Fontan, Macchioni, Milizia, Peter Rios, Savignani, Mazzanti, Wood Brandon, Paoletti, Bartolomucci F., Battistacci, Giorgini, Crotti, Bevagna, Masilla. A disposizione: Carapis, Cecchetti, Baratta, Gioè, Bartolomucci T., Bigarini, Nataletti, Gatti. All. De Angelis.

