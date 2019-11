Festività in onore di S. Quintino

Si sono avviati i tre giorni di festa più attesi dell’anno a Alliste un piccolo comune del basso salento in onore del santo patrono S. Quintino. . Il programma religioso, conclusa la consueta novena di preparazione il 30 ottobre giorno di vigilia si è svolta la solenne santa messa presieduta dal vescovo, mons. Fernando Filograna, affiancato dai sacerdoti della parrocchia don Dario Donadeo e don Quintino Venneri , presenti alla funzione i sindaci dei paesi limitrofi, in seguito la processione per le vie della cittadina.

Chi era San. Quintino

Secondo le pochissime testimonianze storiche, Quintino, nato forse ad Amiens nel III sec. d.C. era un cittadino romano, martirizzato in Gallia. Aveva iniziato a predicare il Vangelo ad Amiens ma per questo fu incarcerato. Sempre secondo la leggenda Quintino fu incatenato e torturato ripetutamente perchè ripudiasse la sua fede cristiana, ma senza successo. Riuscì a fuggire ma fu ripreso, torturato, decapitato e i suoi resti furono gettati nelle paludi della Somme.

Secondo la leggenda un’immagine di san Quintino giunse ad Alliste grazie ad un soldato francese al tempo degli Angioini, ma non si conoscono i motivi del patronato che possono, forse, attribuirsi al salvataggio che in diverse occasioni il santo francese fece dalla peste nel corso dell’Ottocento.

