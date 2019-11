Calcio a 5 serie B, un ottimo Prato supera il Città di Castello

Torna al successo la squadra pratese che nella 4^ giornata di campionato, disputata al palazzetto Estraforum di Prato, si impone per 8-1 contro il CTS Grafica – Città di Castello. Gara mai in discussione, con la squadra laniera sempre padrona del campo e in grado di controllare agevolmente l’incontro. Apre le marcature Vinicinho al 4’ seguito poco dopo da Benlamrabet per il 2-0. I lanieri continuano a spingere, andando in rete ancora con Vinicinho e Benlamrabet per chiudere avanti 5-0 la prima frazione di gioco. Nella ripresa l’andamento della gara non cambia, con i pratesi ancora in rete con Baiocchi, Vinicinho e Benlamrabet. Il Città di Castello non riesce mai a rendersi pericoloso, se non nell’occasione della rete della bandiera segnata all’11’ da Shimbo. Troppo poco per fronteggiare un Prato che oggi si è espresso su ottimi livelli.

Marcatori 4’09” e 16’17”p.t. Vinicinho, 4’17”, 11’43” e 16’53” Benlamrabet; 2’49”s.t. Baiocchi, 6’35” Vinicinho, 8’11” Benlamrabet, 11’05” Shimbo.

PRATO C/5: Jukic, Giurranna, Grassi, Vinicinho, Benlamrabet, Solazzo, Baiocchi, Jurlina, Berti, Siciliani, Buti. All. Lami.

CTS GRAFICA- CITTA’ DI CASTELLO : Fiorucci, Arcaleni, Gastaldi, Trentini, Maggini, Mercati, Caldarelli, Rosi, Pacchini, Shimbo, Cistellini G., Sparago. All. Cistellini E.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini della gara.

