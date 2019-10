Tennis Tavolo serie A1, il Circolo Prato 2010 battuto dal Messina

Sconfitta casalinga per il Circolo Tennis Tavolo Prato 2010 che nella 4^ giornata del campionato di serie A1, disputata presso il palazzetto “Le Badie” di Prato, viene superata per 4-1 dai campioni d’Italia in carica del Top Spin Messina. Nel primo incontro Joao Monteiro ha superato il giocatore del Prato 2010 Kang Zhihao per 3-0. Nel secondo incontro il giocatore del Messina Sadi Ismalov ha battuto per 3-0 John Michael Oyebode. Nel terzo incontro il Prato 2010 ha realizzato il punto con Arseny Gusev che ha vinto 3-1 contro Antonio Amato, portando la squadra di casa sul 1-2. Nel quarto singolare disputato tra Kang e Sadi è stato il giocatore ospite ad aggiudicarsi il match, permettendo così al Messina di andare sul 1-3. Nell’ultimo incontro Monteiro ha battuto Gusev per 3-0, portando gli ospiti sul definitivo 1-4. Il Messina ha dimostrato tutto il suo valore, confermandosi per adesso la squadra più forte del campionato. Il numeroso pubblico presente ha potuto assistere ad uno spettacolo di alto livello tecnico.

Risultati incontri:

Kang Zhihao (Prato 2010) – Joao Monteiro (Top Spin Messina) 0-3

John Michael Oyebode (Prato 2010) – Sadi Ismalov (Top Spin Messina) 0-3

Arseny Gusev (Prato 2010) – Antonio Amato (Top Spin Messina) 3-1

Kang Zhihao (Prato 2010) – Sadi Ismalov (Top Spin Messina) 2-3

Arseny Gusev (Prato 2010) – Joao Monteiro (Top Spin Messina) 0-3

Le foto di questo reportage:

Foto 1 e 2 Kang Zhihao – (Circolo Prato 2010);

Foto 3 – Joao Monteiro (Top Spin Messina);

Foto 4 – Incontro tra Kang Zhihao e Joao Monteiro;

Foto 5 e 6 Arseny Gusev (Prato 2010)

Foto 7 e 8 John Michael Oyebode (Circolo Prato 2010);;

Foto 9 – 10 le due squadre.

