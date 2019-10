Tennis A1 femminile, ancora una vittoria per il TC Prato

Continua la serie positiva delle ragazze pratesi che nella 3^ giornata di campionato di serie A1, disputata presso l’impianto di via Firenze a Prato, superano per 3-1 il TC Genova. Con questo importante risultato, ottenuto nello scontro diretto con la squadra ligure a pari punti in classifica, il Prato si attesta da solo al vertice, mettendo una seria ipoteca sull’accesso alle semifinali playoff. I punti sono arrivati dalle vittorie della Trevisan e della Stefanini nei singolari e nel doppio giocato sempre da Trevisan/Stefanini. L’unico punto del TC Genova è stato realizzato grazie alla vittoria della Brianti contro la giocatrice di casa Kucova.

Di seguito i risultati:

Singoli incontri:

Kristina Kucova – Alberta Brianti 6-3 4-6 4-6

Martina Trevisan – Giulia Remondina 7-5 6-2

Lucrezia Stefanini – Denisa Valente 6-0 6-4

Risultato doppio:

Martina Trevisan/Lucrezia Stefanini – Alberta Brianti/Denise Valente 7-5 6-2

