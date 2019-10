PhEST 2019

A Monopoli, dal 6 settembre al 3 novembre 2019 si svolge il PhEST – See Beyond the Sea.

Promotore del Festival è il MiBact, con il patrocino della Regione Puglia – assessorato Industria Turistica e Culturale, il Comune di Monopoli – Monopoli Tourism, Puglia Promozione, Ministero della cultura albanese e Apulia Film Commission. La direzione artistica è affidata a Giovanni Troilo e la curatela fotografica a Arianna Rinaldo.

In questi due mesi il borgo antico di Monopoli si è trasformata in una galleria d’arte all’aperto con ventuno mostre sia all’aperto sia all’interno di chiese e palazzi antichi.

Il tema di questa edizione è ”Religione e Miti” magistralmente interpretato da fotografi di fame nazione e internazionale che hanno voluto evidenziare come le credenze religiose sono spesso strumento di potere politico.

Info: https://www.phest.info/

