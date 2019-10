“Papà perchè lo hai fatto” lo show Maurizio Battista

Un “guerriero” in scena ma anche un “professore” della parola che, per oltre due ore di puro show, riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico estasiato dai suoi racconti di vita quotidiana. L’attore comico Maurizio Battista apre la stagione 2019-2020 dell’Officina dell’arte di Peppe Piromalli al Teatro ” Cilea” di Reggio Calabria e lo fa registrando il primo sold-out con il suo spettacolo “Papà perché lo hai fatto”. Un viaggio divertente e ironico che l’artista romano fa spiegando come è diventato oggi il mondo, cosa abbiamo perso e a cosa ci siamo attaccati per sopravvivere. Maurizio è un “cavallo” di razza, parla ininterrottamente, coinvolge gli spettatori, accetta pure le richieste della platea andando a braccio nei suoi racconti dimostrando ancora una volta, un talento innato di ottimo intrattenitore ed attore. Gli applausi e le risate sono scroscianti e alla fine, a dimostrazione che i veri grandi sono coloro che, nonostante il successo, restano ben saldi ai principi e ai valori umani, Maurizio si intrattiene dopo lo spettacolo con il suo pubblico per foto, autografi e un ultimo abbraccio prima di tornare nella sua Capitale. Ma questo è solo un arrivederci perché siamo certi che Maurizio tornerà presto a Reggio Calabria nella grande famiglia dell’Officina dell’arte. ( Foto di Aldo Fiorenza)

