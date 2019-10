Calcio Serie D, vittoria casalinga per il Prato

Nella 8^ giornata di campionato, disputata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, la squadra laniera supera per 4-1 il Vado. Il risultato non deve trarre in inganno in quanto il Prato ha faticato per buona parte dell’incontro, prima di avere la meglio sulla squadra ligure. Seppur attuando un buon possesso palla e una marcata supremazia territoriale, i padroni di casa non trovano gli sbocchi giusti nelle loro azioni offensive. Bisogna aspettare fino al 12’ quando il Prato passa in vantaggio con Diana, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Gli ospiti tengono bene il campo, concedendo quasi nulla agli avversari. Al 45’ il Vado pareggia su calcio di rigore trasformato da Donaggio e concesso per un fallo di Carli ai danni di Oubakent. Nel secondo tempo i lanieri sembrano più propositivi e determinati e dopo i primi minuti di equilibrio, tornano in vantaggio al 16’ grazie al bel colpo di testa di Fofana. Padroni di casa che continuano a spingere, realizzando la terza rete al 34’ con Gentili. Con il risultato ormai acquisito i biancoazzurri realizzano anche la quarta rete al 38’ con Kouassi. Al 40’ i liguri vanno in rete con Alessi, ma ormai la gara è decisa e il Prato incamera tre punti che gli permettono di riprendere la vetta della classifica.

Marcatori: 14’p.t. Diana, 46′ Donaggio (rig.), 16′ s.t. Fofana, 34′ Gentili, 37′ Kouassi, 40′ Alessi.

PRATO : Bagheria; Gentili, Bassano, Diana; Regoli (7’s.t. Mariani), Gargiulo, Ghini (43’s.t. Scianname), Carli (1’s.t. Cecchi); Surraco (1’s.t. Kouassi); Fofana, Fanucchi (24’s.t. Cellini). A disposizione: Piretro, Nannini, Maggini, Diarrassouba. Allenatore: Esposito.

VADO: Illiante; Ferrara, Tona, Fossati (27’s.t. Tomasini), Dagnino; Oubakent, Redaelli, Marmiroli, Gallo (24’s.t. Alessi); D’Antoni, Donaggio. A disposizione: Vasoli, Alberto, Aurelio, Gagliardi, Scannapieco, Piacentini, Piu. Allenatore: Tarabotto.

