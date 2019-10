Calcio a 5 serie B, pareggio tra Prato e Ascoli

Non va oltre il pari la squadra laniera che nella 3^ giornata di campionato, disputata al palazzetto Estraforum di Prato, impatta 2-2 contro l’Ascoli. Pareggio amaro per i toscani che sempre avanti nel punteggio si sono fatti rimontare all’ultimo minuto di gioco. I lanieri partono aggressivi, attuando un buon possesso palla e rendendosi pericolosi con Berti e Solazzo. Al 18’ il Prato sblocca il risultato con Benlamrabet autore di una pregevole conclusione. Gli ospiti cercano una reazione, ma la prima parte di gara si chiude con i locali avanti per 1-0. Nella ripresa l’Ascoli pare più determinato e al 14’ ottiene il pareggio con Sapinho. Passa qualche minuto e il Prato si riporta in vantaggio grazie al gol realizzato da Berti. Minuti finali con gli ospiti che inseriscono anche il portiere di movimento alla ricerca del pareggio che arriva proprio all’ultimo minuto con Solferino.

Marcatori pt 18’23″ Benlamrabet; st 14’44″ Sapinho, 16’09″ Berti, 18’41″ Solferino.

PRATO C/5: Jukic, Giurranna, Grassi, Vinicinho, Benlamrabet, Solazzo, Baiocchi, Dos Santos, Jurlina, Berti, Siciliani, Buti. All. Lami.

FUTSAL ASKL ASCOLI : Belluzzo, Di Girolamo, Solferino, Simi, Sapinho, Sestili, Di Blasio, Chittarini, Canale, Heredia, Galosi, Macci. All. Sapinho.

