Tennis A1 femminile, successo per il TC Prato

Ottima prestazione quella offerta dalla squadra pratese che nella 2^ giornata di campionato, presso l’impianto di via Firenze a Prato, supera per 3-1 il TC Faenza. Determinanti per la vittoria della ragazze di casa, sono stati i punti realizzati nei singoli incontri. Katrina Kucova si è imposta su Alice Balducci per 6-2 6-3 , Gaia Sanesi ha superato Agnese Zucchini per 6-0 6-2. Nel terzo singolare Lucrezia Stafanini ha battuto Chiara Arcangeli per 6-1 6-0. Il punto per Faenza è arrivato nel doppio con la coppia Balducci/Ercolini che ha avuto la meglio al tie break del terzo set 3-6 6-2 10-6 sulle avversarie Sacco/Piccinetti. Da segnalare che per l’under 18 Federica Sacco è stato il debutto nella massima serie. Con questi tre punti conquistati il TC Prato è primo in classifica insieme al TC Genova e proprio domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra TC Prato e TC Genova.

Di seguito i risultati:

Singoli incontri:

Kristina Kucova – Alice Balducci 6-2 6-3

Gaia Sanesi – Agnese Zucchini 6-0 6-2

Lucrezia Stefanini – Chiara Arcangeli 6-1 6-0

Risultato doppio:

Alice Balducci/Alessia Ercolino – Federica Sacco/Lisa Piccinetti 3-6 6-2 10-6

Le foto di questo reportage:

Foto 1 e 2 Kristina Kucova – TC Prato;

Foto 3 e 4 Gaia Sanesi – TC Prato;

Foto 5 e 6 Lucrezia Stefanini – TC Prato;

Foto 7 e 8 Alice Balducci – TC Faenza;

Foto 9 Agnese Zucchini – TC Faenza;

Foto 10 Chiara Arcangeli – TC Faenza.

© Riproduzione Riservata