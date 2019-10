Sabato 12 ottobre, nei suggestivi locali del di Prato, organizzata da Progetto TPS Tessile per il Sociale si è tenuto il Party Girl. L’evento, una sfilata di moda con abiti prodotti con solo tessuto pratese, è nato per celebrare la figura femminile; per tutte quelle donne che quotidianamente lottano contro le malattie, contro gli abusi, contro le violenze subite, quelle donne che tutti i giorno vivono la disabilità dei propri figli, quelle donne con la propria disabilità e per quelle che trovano difficoltà nel mondo lavorativo. Donne quindi che dimostrano ogni giorno la forza di chi deve lottare contro ogni tipo di discriminazione. Le 35 speciali modelle, intendono quindi rappresentare tutte le donne che affrontano le stesse battaglie. Alcune di esse hanno partecipato con il Progetto TPS al laboratorio di Danza, MovimentoTerapia per le donne del reparto oncologico dell’ospedale di Prato e Firenze. Fanno parte del gruppo anche una donna non vedente, donne del gruppo di ascolto antiviolenza Pandora, donne del centro sclerosi multipla di Prato e donne della realtà lavorativa locale. I tessuti per la realizzazione dei capi sono stati donati da alcuni lanifici del territorio e confezionati dalla Cooperativa sociale “ConVoi”. Progetto TPS è stato creato nel 2016 da Elisa Bardazzi con lo scopo di raccogliere fondi dalle realtà imprenditoriali pratesi e trasformarli in progetti e laboratori di danza, teatro, musica e arte per la città. Ad oggi sono stati realizzati 12 progetti con più di 150 persone coinvolte fra adulti e bambini, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni e fondazioni locali impegnate nel sociale. L’obiettivo della serata è stato pienamente raggiunto ed apprezzato dal numeroso pubblico che ha partecipato.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto a 10 – Immagini dell’evento.

