Tennis Tavolo serie A1, l’Apuania Carrara passa a Prato

Sconfitta per il Circolo Prato 2010 che nella 3^ giornata di campionato della massima serie, disputata presso l’impianto delle “Badie” a Prato, viene superato per 4-1 dall’ Apuania Carrara. Nel primo singolare gli ospiti conquistano il punto, grazie alla vittoria di Bojan Tokic su Michael Oyebode per 3-0. Nel secondo singolare Prato riequilibra le sorti dell’incontro con il cinese Kang Zhihao che batte per 3-0 Gabriele Piciulin. Decisiva la terza sfida, quella tra il giocatore di casa Arseniy Gusev e il bielorusso Aliaksandr Khanin. Dopo un inizio di match equilibrato è il giocatore della Apuania Carrara a prendere in mano l’incontro, chiudendolo sul risultato di 3-0. Nel quarto singolare disputato tra Kang e Tokin, il giocatore del Circolo Prato 2010 ha retto per buona parte del match, arrendendosi solo nel finale e soccombendo per 3-2. Nell’ultima partita Oyebode ha fatto quello che ha potuto, ma alla fine anche lui si è dovuto arrendere al suo avversario Khanin per 3-1.

Risultati incontri:

John Michael Oyebode (Prato 2010) – Bojan Tokic (Apuania Carrara) 0-3

Kang Zhihao (Prato 2010) – Gabriele Piciulin (Apuania Carrara) 3-0

Arseniy Gusev (Prato 2010) – Aliaksandr Khanin (Apuania Carrara) 0-3

Kang Zhihao (Prato 2010) – Bojan Tokic (Apuania Carrara) 2-3

John Michael Oyebode (Prato 2010) – Aliaksandr Khanin (Apuania Carrara) 1-3

