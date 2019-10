Giornate FAI d’autunno 2019: il Vivaio forestale di Borgo Celano

In occasione delle Giornate FAI d’autunno, sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 è stato aperto ai visitatori il Vivaio forestale del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano situato a Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, al culmine della salita di Via Giuseppe Rosati.

Adagiato su un pendio del Monte Celano, tale vivaio fu istituito dal consorzio stesso presso la propria sede, ed in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano, con le finalità di conservare la biodiversità vegetale del promontorio pugliese, di produrre piante autoctone per i rimboschimenti, di realizzare opere di ingegneria naturalistica, di recuperare siti degradati e tutelare le specie fruttifere in via di estinzione. Queste ultime sono ospitate nel pomarium, mentre nel vicino edificio, situato nella parte alta del vivaio, sono ospitate le sementi di piante ed alberi forestali, ed alle sue spalle trovano sede le piante officinali. A breve distanza dallo stesso immobile, sulla destra, si trova un piccolo Orto botanico delle specie rare e minacciate della flora garganica, o di particolare interesse fitogeografico. Detto orto è stato realizzato con la consulenza del Museo Orto Botanico dell’Università degli Studi di Bari. Nella parte medio-bassa del vivaio, dotata anche di una serra, sono prevalenti alberi e piante forestali, collocati su terrazzamenti digradanti e contenuti da strutture verticali in pietra a secco e legname.

Nello stesso complesso vivaistico, iscritto all’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia, si possono inoltre effettuare attività di educazione e/o formazione ambientale nonché seminari e cantieri didattici.

In occasione delle due predette giornate F.A.I., i tecnici del consorzio non solo hanno accompagnato i visitatori nella visita delle diverse parti del vivaio, facendo da ciceroni, ma hanno anche organizzato ed attuato, per i prenotati e con i mezzi disponibili dell’ente stesso, delle escursioni per visitare alcuni interventi contro il dissesto idrogeologico, da loro realizzati nel territorio comunale di San Marco in Lamis con diverse tecniche dell’ingegneria naturalistica.

Il presente fotoreportage è illustrato dalle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

l’ingresso principale al Vivaio forestale (foto n. 1);

alberi e piante boschive (foto n. 2);

il pomarium con i suoi alberi da frutto in via di estinzione (foto n. 3);

l’orto botanico delle piante rare e minacciate della flora garganica (foto n. 4);

foglie d’albero di carpino (foto n. 5);

alcune sementi di piante ed alberi forestali (foto n. 6).

