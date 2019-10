Organizzata dall’Associazione con il patrocinio di Provincia e Comune, si tiene dal 5 al 13 ottobre 2019 presso Palazzo Banci Buonamici a Prato, la mostra dedicata a Nedo Coppini, con esposte le più belle foto del Circuito stradale del Mugello dal 1964 al 1970. Lo storico fotoreporter pratese, morto nel 2013 all’età di ottanta anni, ha raccontato per oltre 50 anni la storia di Prato, testimoniando con i suoi scatti fatti ed avvenimenti che andavano dalla cronaca nera a quella politica, da quella culturale a quella sportiva. Memoria storica de La Nazione, quotidiano locale, Nedo Coppini era conosciuto da tutti per la sua gentilezza ed il suo sorriso, oltre che per la passione per il suo lavoro e quella per i motori. La mostra presenta 55 scatti effettuati sul circuito stradale del Mugello negli anni dal ’60 al ’70; in quegl’anni infatti si correva anche su circuiti cittadini ricavati nelle strade; le foto sono state stampate e montate su tela. Nel corso della sua vita Nedo ha collaborato anche con le famose riviste Autosprint, Rombo e Motosprint. L’archivio fotografico di Coppini conta migliaia di foto che presto saranno tutte digitalizzate per conservarle al meglio. Si tratta di una enorme quantità ,della quale ad oggi, sono state scansionate dal figlio Alessandro circa 5.000 foto sportive inerenti automobilismo, calcio, motociclismo, rugby e molte altre discipline e questo numero non si avvicina nemmeno alla metà di tutto il materiale esistente. L’immenso archivio è patrimonio della città e di questo si sta interessando anche l’amministrazione comunale con l’intento di salvaguardarlo e valorizzarlo al massimo con mostre a tema.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 5 locali e locandina della mostra;

Foto 6 – 1969 L’olandese Van Lennep su Abarth 2000Sport;

Foto 7 – 1966 Geki Russo impegnato in Formula 3;

Foto 8 – 1969 Arturio Merzario su Abarth;

Foto 9 – 1964 L’Abarth-Simca di Gano prende fuoco;

Foto 10 – 1970 Massimo Larini con Alfa Romeo GTAm.

