Calcio Serie D, per il Prato vittoria e 1° posto in classifica

Ottima prestazione quella offerta dalla squadra laniera, che nella 6^ giornata del campionato giocata allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, supera per 2-0 la Fezzanese. Buon approccio di gara per i ragazzi di Mister Esposito, che prendono subito in mano le redini della partita, rendendosi pericolosi con Surraco e Mariani. Al 20’ viene annullato un gol ai padroni di casa per posizione di fuorigioco di Cellini. Prato che continua a spingere e al 31’ passa in vantaggio grazie al gol di Kouassi che dal limte dell’area, dopo alcune respinte della difesa, calcia nell’angolo basso per l’1-0. La Fezzanese non riesce a reagire e anzi è il Prato a mantenere l’iniziativa, raddoppiando al 41’ con il rigore trasformato da Cellini. Nella ripresa gli ospiti abbozzano una timida reazione, ma è sempre il Prato a controllare la gara, sfiorando ancora il gol con Diarrassouba e Fofana. Per gli ospiti solo la grande occasione capitata a Mobilio, che scattato da solo in contropiede, si presenta in area ma l’ottimo portiere laniero riesce a parare la conclusione. Minuti finali con la squadra biancoazzurra che si limita a ripartire in contropiede e al triplice fischio finale grande esultanza per i tre punti conquistati, che gli permettono di salire al primo posto in classifica.

Marcatori: 31’p.t. Kouassi, 41′ Cellini (rigore).

PRATO : Bagheria; Gentili, Giampà, Diana; Regoli, Ghini (23’s.t. Diarrassouba), Mariani, Tomi (41’s.t. Bassano; Kouassi (38’s.t. CarlI); Cellini (33’s.t. Fofana), Surraco (23’s.t. Gargiulo). A disposizione: Piretro, Cecchi, Sciannamè, Fanucchi. Allenatore: Esposito.

FEZZANESE: Greci; Castagnaro, Zavatto, De Martino, Bongiorni (20′ s.t. Bonfiglioli); Grasselli (38’s.t. Campagni), Monacizzo, Cantatore (11’s.t. Valente); Saporiti (11’s.t. Dell’Amico), Diallò, Mobilio. A disposizione: Bleve, Gavini, Delvigo, Vanacore, Terminello. Allenatore: Sabatini.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto a 10 – Immagini della gara.

© Riproduzione Riservata