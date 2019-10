Calcio Juniores nazionali, ancora una vittoria per il Prato

Continua la serie positiva della squadra pratese che nella 4^ giornata del campionato Juniores nazionale, allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, supera per 2-1 la Vigor Carpaneto, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. Partono forte i padroni di casa conquistando subito il centrocampo, costringendo gli ospiti a difendersi nella loro metà campo. L’ottimo possesso palla da subito i suoi frutti con Noferi che già al 2’ porta il Prato avanti per 1-0. Continuano a spingere i lanieri, mentre gli ospiti non riescono ad impostare, trovando grosse difficoltà nella manovra. Al 27’ i biancoazzurri raddoppiano grazie alla rete di Casati. I piacentini non sono in grado di rendersi pericolosi e la prima frazione di gioco si chiude con i padroni di casa avanti per 2-0. Nella ripresa il Prato si dimostra meno offensivo, permettendo agli ospiti di prendere campo e coraggio. Al 55’ la Vigor Carpaneto accorcia le distanze con Pontoglio, rientrando così in partita. I lanieri si scuotono, riprendendo il controllo della gara e portando il risultato di vantaggio fino al termine. Con questa importante vittoria il Prato conquista la vetta della classifica insieme allo Scandicci.

Marcatori: 2’ p.t. Noferi, 27’ p.t Casati, 55’ s.t. Pontoglio.

PRATO: Cecconi, Pulizia, Noferi, Casati, Maggini, Riggio, Niang, Biancalani, Dema, Rudalli, Semboloni. A Disposizione: Vernace, Gamberucci, Belli, Sangineto, Romanelli, Hoxha, Passeri, Cipriani, Del Greco.

Allenatore: Innocenti.

VIGOR CARPANETO: Di Napoli, Brizzolara, Marchi, Anastasia, Hoxa, Parietti, Olcese Rossi, Ceruti, Manna, Habachi. A disposizione: Bucaria, Taini, Nika, Iliev, Prazzoli, Violi, Bolzoni, Travini, Pontoglio.

Allenatore: Centi.

