L’Officina Dell’Arte presenta la stagione artistica 2019-2020

Presentata questa mattina presso palazzo Alvaro di Reggio Calabria la doppia stagione artistica dell’Officina dell’arte di Peppe Piromalli. Tanti big del panorama del teatro, della televisione e del cinema calcheranno il palco del teatro “Cilea,” e quello del “Il Metropolitano” da Ottobre a Maggio.

“Una nuova avventura che, anche quest’anno, ci accingiamo a superare con umiltà e dedizione – afferma l’attore Piromalli – Ogni spettacolo è stato scelto per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo ma anche per valorizzare due nostri posti di cultura dei quali la città si riappropria”. Si parte il prossimo 26 Ottobre al “Cilea” con lo spettacolo “Papà perché lo hai fatto” di Maurizio Battista, primo sold-out per l’Officina dell’Arte ma su questa scia sono ormai lanciati tutti gli spettacoli di Piromalli. ( Foto Aldo Fiorenza)

