Giovanna Mattielli al traguardo dei 100 anni

Veramente una grande e bella festa, lunedì 23 settembre a Pedescala, una frazione del Comune di Valdastico, per i 100 anni di Giovanna Mattielli.

Per tutti la “santola Giovanela”, nata il 23 Settembre 1919, ha compiuto 100 anni.

Festeggiata dai 5 figli, il primo Mario nato nel 1945 e l’ultimo Sergio nato nel 1959, nel mezzo le figlie Margherita, Laura e Silva, attorno ai figli e i loro familiari si è unita una buona parte della comunità di Pedescala che ha voluto trasmettere a “Giovanela” un sincero e affettuoso abbraccio per il traguardo raggiunto.

Durante la Santa Messa celebrata dal parroco don Sergio Stefani, il figlio Sergio ha letto una preghiera di ringraziamento al Signore con alcuni pensieri che ripercorrevano la vita della mamma e della famiglia.

Pensieri piacevoli e allo stesso tempo anche toccanti e commoventi e fra tutti ne riporto uno:

…”vogliamo ringraziarti Signore per il dono della vita, una vita lunghissima che hai concesso a nostra mamma, le hai dato il privilegio non solo di vivere a lungo ma anche di vivere in ottima salute per gran parte dei suoi giorni, solo poche volte ha dovuto ricorrere alle cure del medico, con una grande autonomia al completo fino a qualche anno fa”…

Finita la Santa Messa nonostante la pioggia, tutti sotto al tendone messo a disposizione dalla Pro Loco di Pedescala, dove

era stato allestito un ricco buffet, ma al centro dell’attenzione c’era sempre la “santola Giovanela”.

Ancora tanti Auguri alla festeggiata e un grazie speciale ai figli per quanto sono riusciti a organizzare e a regalare a tutti i presenti.

Per la piccola frazione di Pedescala una giornata veramente straordinaria e da ricordare.

Fotoreportage

Foto 1 – La festeggiata Giovanna Mattielli;

foto 2 – i bambini leggono una poesia e lei dedicata;

foto 3- il figlio Sergio legge i pensieri di ringraziamento;

foto 4-5 un caloroso applauso della comunità di Pedescala presente, tutto per la “santola Giovanela”;

foto 6- i figli: Mario, Sergio, Silva, Margherita e Laura;

foto 7 – gli ultimi pronipoti, la prima nipote è nata circa 50 anni fa;

foto 8 – “in tre 286 anni”, a sinistra Orsolina 92 anni, a destra Angelina 94 anni; l’aria di Pedescala fa proprio bene;

foto 9 – la ruota dei sapori, allestita dalla Proloco Pedescala all’interno del tendone;

foto 10 – il taglio della torta

