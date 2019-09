Tennis Tavolo serie A1, presentazione ufficiale del Circolo Prato 2010

Venerdì 27 settembre, nello splendido Teatro “G. Dannunzio” all’interno del Convitto Cicognini di Prato, si è tenuta la presentazione della squadra di tennis tavolo che disputerà nella prossima stagione il campionato di serie A1. All’evento, oltre agli sponsor, erano presenti anche l’Assessore allo sport Luca Vannucci in rappresentanza del Comune di Prato e Alessio Ranaldo Presidente di Confindustria Toscana Nord. La squadra pratese neopromossa nel massimo campionato italiano, è stata completamente rinnovata con l’arrivo di importanti giocatori di straordinario livello tecnico. Il Vice Presidente Giorgio La Rocca ha presentato il team a cominciare dall’allenatore Mike Oyebode, già tecnico della Nigeria alle Olimpiadi di Rio 2016. Poi è stata la volta del cinese Kang Zhihao, atleta di 23 anni che ha militato nella passata stagione nel campionato di serie A cinese. Altro giocatore della rosa Arseiy Gusev, il ventisettenne russo è attualmente il n° 263 al mondo e sta disputando le qualificazioni in vista di Tokio 2020. Il terzo giocatore presentato è stato John Michael Oyebode di 17 anni, figlio dell’allenatore della squadra pratese e considerato stella nascente del tennis tavolo nazionale. Come riserva ci sarà Adeyemo Fatai veterano della disciplina, con diversi titoli conquistati e numerose partecipazioni ai mondiali passati, atleta che è sempre stato un punto di riferimento per la squadra laniera. Il campionato prenderà il via domenica 29 settembre e subito ci sarà una gara impegnativa con il Circolo Prato 2010 che affronterà tra le mura amiche i vice campioni d’Italia dell’A4 TT Verzuolo Tonoli Scotta.

Le foto di questo reportage:

Foto 1 – Squadra serie A1 – Circolo Prato 2010;

Foto 2 – Foto di gruppo;

Foto 3 – Presidente Emanuele Bartolini;

Foto 4 – Vice Presidente Giorgio La Rocca;

Foto 5 – Allenatore Mike Oyebode;

Foto 6 – Kang Zhihao;

Foto 7 – Arseniy Gusev;

Foto 8 – Johnny Michael Oyebode;

Foto 9 -10 Immagini dell’evento.

© Riproduzione Riservata