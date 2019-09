Calcio Serie D, vittoria del Prato contro la Caronnese

Continua la serie positiva della squadra laniera che nella 4^ giornata del campionato, allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, si impone per 2-0 contro la Caronnese. Parte subito offensiva la squadra di casa che prende subito in mano le redini dell’incontro, facendo girar bene palla. Al 20’ lanieri in vantaggio grazie alla splendida rete di Tomi direttamente su calcio d’angolo. Gli ospiti reagiscono rendendosi pericolosi su punizione, ma la conclusione di Corno viene deviata dall’estremo difensore pratese sulla traversa. Scampato il pericolo il Prato riprende ad attaccare, sfiorando il raddoppio al 29’ con Mariani che lanciato in profondità non trova lo specchio della porta. La pressione offensiva dei lanieri si concretizza al 36’ quando Cellini, scattato in contropiede, mette al centro per l’accorrente Tomi il cui tiro finisce in rete per il 2-0. I lombardi accusano il colpo trovando grosse difficoltà nell’impostare la manovra di gioco.

Nella ripresa i padroni di casa continuano a rendersi pericolosi ancora con Cellini che al 6’ e al 12’ non riesce a concludere in rete due belle azioni. La Caronnese cerca di reagire con Sorrentino, la cui conclusione viene respinta dal portiere. Passano i minuti con i lanieri che controllano la gara, senza rischiare più di tanto e allo scadere dell’incontro, conquistano tre punti meritati che li proiettano nei piani alti della classifica.

Marcatori: 20’p.t., 37’ p.t. Tomi.

PRATO : Bagheria, Gentili, Tomi, Ghini, Giampa, Diana, Regoli, Mariani, Cellini (27′ st Fanucchi), Kouassi, Surraco Lame (27′ st Fofana). A disp.: Piretro, Cecchi, Scianname, Carli, Gargiulo, Nannini, Fanucchi, Diarrassouba, Fofana. All.: Esposito Vincenzo.

CARONNESE: Porro, Taccogna, Curci, Cosentino, Tarantino, Tanasa, Putzolu, Battistello, Scaringella, Corno, Sorrentino. A disp.: Beretta, Galletti, Meruzzi, Vernocchi, Silvestre, Perpepaj, Mariutti, Rocco. All.: Gatti Roberto.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto a 10 – Immagini della gara.

© Riproduzione Riservata