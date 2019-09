Calcio Juniores nazionali, vince il Prato all’esordio casalingo contro il Forlì

Nella 2^ giornata del campionato Juniores nazionale, allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, il Prato supera 3-2 il Forlì. Gara avvincente, con le due squadre che si sono date battaglia fino all’ultimo minuto. Lanieri subito offensivi che si rendono pericolosi con Rudalli. All’8’ Prato ancora vicino al vantaggio con Dema, la cui conclusione di testa a botta sicura, viene respinta sulla linea di porta da un difensore. Al 13’ padroni di casa ancora pericolosi con Del Greco che lanciato in profondità entra in area e da posizione defilata calcia in porta, ma il portiere para. Al 14’ si vede il Forlì che sugli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce il palo con Ndiaye. Il Prato continua a spingere e al 23’ passa in vantaggio con Dema, abile a sfruttare una corta respinta della difesa. I romagnoli reagiscono ma le conclusioni di Bedei e Ndiaye non sono precise. Ospiti ancora pericolosi sui calci da fermo, ma la prima frazione si chiude con i lanieri avanti 1-0.

Subito in avvio di ripresa il Forlì sfrutta al meglio un calcio di punizione, concluso in rete di testa da Cozzino per il pareggio. I lanieri riprendono a spingere e al 23’ si riportano nuovamente in vantaggio, grazie alla rete realizzata da Del Greco. Al 33’ il Prato cala il tris con la rete ad opera di Romanelli, abile nel concludere in rete sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nei minuti finali gli ospiti tentano il tutto per tutto e al 38’ accorciano le distanze con Samorè. Nei minuti di recupero occasioni da rete per ambo le parti, che però non sono concretizzate e pertanto l’incontro si chiude con i lanieri vincitori per 3-2.

Marcatori: 23’ p.t. Dema, 4’ s.t Cozzino, 23’ s.t. Del Greco, 33’ s.t. Romanelli, 38’ s.t. Samorè .

PRATO: Cecconi, Gamberucci, Noferi, Casati, Pulizia, Biancalani, Niang, Ohoxha, Dema, Rudalli, Del Greco. A disposizione: Vernace, Sammarco, Vinci, Riggio, Passreri, Cipriani, Semboloni, Romanelli, Sangineto.

Allenatore: Innocenti.

FORLI’: Stella, Benini, Marzocchi, Togni, Ravaioli, Bedei, Strada, Delvecchio, Ndiaye, Piancastelli, Cozzino. A disposizione: Bellezza, Gardella, Nisi, El Ghazali, Ricuperato, Bace, Castelli, Corzano, Samorè. Allenatore: Gaffriedi.

