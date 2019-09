Moda e motori per la notte bianca dell’IPSIA “Sandro Pertini”

La notte bianca di Terni inizia, per insegnanti e studenti dell’IPSIA CPIA “Sandro Pertini”, già dal pomeriggio del 21 settembre con il connubio moda-motori che li ha visti protagonisti in piazza Solferino e in giro per il centro cittadino, accendendo l’interesse dei tanti passanti.

La scuola, istituto storico della città, ha infatti partecipato alla notte bianca mettendo in mostra alcune delle sue eccellenze.

Per la sezione di manutenzione e assistenza tecnica alcuni studenti sono stati alle prese con un go kart che ha attirato la curiosità di molti appassionati di motori.

La sezione moda, invece, ha esposto vestiti creati a scuola, alcuni dei quali sono stati indossati dalle studentesse che hanno sfilato per le vie del centro, attirando l’interesse dei passanti di ogni età e facendo venire voglia, a molti, di scattare fotografie con loro.

Nel complesso un ottimo modo per far si che la scuola si apra alla vita della città e perché la cittadinanza conosca meglio le attività svolte e le eccellenze che a volte restano conosciute solo all’interno dell’edificio scolastico.

