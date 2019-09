Raduno regionale sezioni CAI dell’Umbria 2019

Settembre ha visto Gualdo Tadino invaso da escursionisti provenienti da tutta l’Umbria per il Raduno regionale delle sezioni CAI.

In oltre trecento si sono raccolti in Valsorda per fare festa tutti insieme.

Una parte ha camminato fino all’eremo di Serrasanta mentre gli altri hanno esplorato le bellezze dell’antico borgo tra mostre, musei, ceramica e monumenti (foto 1-6).

Gustoso e divertente il pranzo offerto ai partecipanti nel bosco nei pressi della Chiesetta in Valsorda dove poi si sono esibiti i cori CAI Umbri (“Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino, “Terra Majura” di Terni, “Colle del Sole” di Perugia) e la Banda Musicale Città di Gualdo Tadino (foto 7-9).

Il tradizionale scambio di consegne tra sezioni ha visto passare il testimone alla sezione di Foligno per il raduno 2020 e il passaggio da Gubbio a Gualdo Tadino dell’opera d’arte che ogni anno viene dedicata dalla sezione uscente a una memoria e quest’anno dedicata al socio Luigi Panata, medico prematuramente scomparso e molto impegnato in progetti di solidarietà (foto 10).

