Rugby serie A, 2° Trofeo “Gennaro Coppola”

Si è disputato Domenica 15 settembre, presso lo stadio Chersoni di Prato, il “2° Trofeo Gennaro Coppola”, organizzato dai Cavalieri Union Prato-Sesto con la collaborazione della Questura di Prato per ricordare l’agente di polizia scomparso nel 1988 in un incidente stradale durante il servizio. Al quadrangolare, servito come test-precampionato in vista della nuova stagione sportiva, hanno preso parte Cavalieri, Napoli, Genova e Medicei. Nella prima partita i Cavalieri hanno superato Genova 20-14 mentre nella seconda partita i Medicei hanno prevalso su Napoli 14-13. La finale disputata tra le due vincenti ha visto prevalere i padroni di casa 10-5 contro i Medicei. In campo si sono viste buone fasi di gioco a dimostrazione che la preparazione delle squadre è abbastanza avanzata, buona anche la presenza di pubblico sugli spalti.

Le foto di questo reportage:

Da foto 1 a foto 10 – immagini delle gare.

© Riproduzione Riservata