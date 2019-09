Pronto riscatto del Casarano: poker di gol e battuto il Brindisi

Mai si pensava a un risultato così pesante da poker, a farne le spese la capolista Brindisi. Dopo la delusione della partita di esordio in casa contro il Taranto, persa per 1-0, il Casarano è andato oltre alle previsioni, battendo il Brindisi con un secco 4-0.

Non si è visto un pubblico numeroso come quello visto di domenica scorsa, un po’ per via del gran caldo e un po’ per la delusione avuta per la sconfitta con il Taranto. Con questa vittoria il Casarano si prepara ad affrontare il Cerignola nel recupero della prima giornata in programma per mercoledì 18.

Nella sala stampa il tecnico del Casarano, Pasquale De Candia, ha dichiarato di aver avuto un buon approccio sulla gara e di essere stati più aggressivi rispetto alla gara con il Taranto. Prima di quella partita, aveva una percezione diversa della squadra e pensava che avesse qualche difficoltà fisica. Per questo motivo aveva chiesto di essere più attendisti per essere più compatti nella propria metà campo. Così è uscito il Casarano che immaginava.

Sul fronte opposto, mister Massimo Olivieri è molto critico sull’atteggiamento dei suoi. Note: pomeriggio estivo, terreno in buone condizioni, spettatori 1500 circa; pochissimi i tifosi brindisini presenti sugli spalti.

RETI: 17’ pt Tiscione, 37’ Mincica; 8’ st Olcese, 29’ Tiscione.

Arbitro : Cutrufo di Catania

