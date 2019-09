Calcio Serie D, pareggio del Prato all’esordio casalingo

Nella 2^ giornata di campionato, allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo, i lanieri pareggiano 0-0 contro il Seravezza Pozzi, nonostante le varie azioni da rete create e le due traverse colpite.

Parte bene la squadra di casa che si rende subito pericolosa in attacco prima con Fanucchi e poi con Kouassi. Gli ospiti si difendono facendosi vedere in avanti con Granaiola, il cui tiro lambisce il palo. Il Prato continua a spingere e al 37’ Kouassi, calciando dal limite colpisce la traversa.

In avvio di ripresa sono sempre i biancoazzurri ad imporre il loro gioco, rendendosi subito pericolosi con Fofana che presentatosi solo davanti al portiere si fa respingere il tiro. Passano pochi minuti e Fanucchi si libera dell’avversario, calcia in porta, ma il suo tiro finisce sulla traversa. Ancora i lanieri che continuano a spingere in attacco, ma le conclusioni di Regoli e di Cellini, non trovano il gol. Nei minuti finali il ritmo della gara cala, ma è sempre il Prato a rendersi pericoloso. Quasi allo scadere Mariani calcia una punizione che viene però deviata in angolo dall’estremo difensore ospite. L’incontro termina sul risultato di 0-0 penalizzando il Prato per quanto visto in campo.

PRATO: Bagheria; Gentili, Giampà, Diana; Regoli, Ghini (16’s.t. Gargiulo), Mariani, Sciannamè (8’s.t. Diarrassouba); Kouassi; Fofana, Fanucchi (33’s.t. Cellini). A disposizione: Piretro, Cecchi, Maggini, Surraco, Nannini. Allenatore: Esposito.

SERAVEZZA POZZI: Mazzini; Maccabruni, Andrei, Giordani, Leggio; Bedini, Nelli (28’s.t. Podestà), Bortoletti, Granaiola; Grassi, Frugoli (19’s.t. Bongiorni). A disposizione: Petroni, Vannucci, Fall, Syku, Latini, Lucaccini, Nannipieri. Allenatore: Vangioni.

