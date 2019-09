Grand Prix Salento Truck – Sfilata Rombante

Grande successo a Casarano per la prima edizione Grand prix “Salento truck” svoltasi domenica 1° settembre. Il mega raduno di tir e camion per il trasporto merci ha entusiasmato gli appassionati accorsi lungo i viali della zona industriale per assistere alle evoluzioni e alle prove di abilità dei “giganti della strada”. Dopo il taglio del nastro da parte dell’assessore avv. Laura Parrotta che sostituiva il sindaco Gianni Stefano, si è svolta l’entusiasmante gara. A vincere il Grand Prix e stato Roberto Sarcinella, dell’omonima scuderia cittadina, al secondo posto Settimo Gianluca, della scuderia Primiceri e al terzo Sergio Marzano della scuderia Mapri, i giudici, poi, hanno valutato i veicoli iscritti al Best Truck, assegnando i premi in palio, i quali sono stati suddivisi in più categorie: “Optimum truck” per il veicolo più bello in assoluto vinto da Mauro Protopapa; “Iter truck” al veicolo proveniente da più lontano; “Signum truck” al veicolo più bello per marchio. La giuria era composta dal commissario tecnico nazionale Aci sport, Pietro Carella, dal commissario tecnico regionale, Maria Tarantini, dal direttore Fiap service Alessandro Peron e dal presidente della scuderia Rally team Pierpaolo Carra. La manifestazione

è stata organizzata dall’associazione “IFuture”. La prima edizione del Salento truck si è conclusa con lo spettacolo di “Enzo & Sal”, tra i protagonisti di “Made in Sud”, mentre gli introiti della manifestazione sono stati devoluti in beneficenza all’associazione per portatori di handicap “Nova Vita” di Elena Fattizzo di Casarano.

© Riproduzione Riservata