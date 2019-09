Bungaro 4et e Ornella Vanoni in concerto al Parco Ecolandia

Il 29 Agosto al Parco Ecolandia di Reggio Calabria grande concerto con Bungaro e Ornella Vanoni due artisti che hanno deliziato il numeroso pubblico presente con le loro canzoni ,il concerto con la direzione artistica di Giovanni Laganà giunto alla 28° edizione di Ecojazz Ecolandia in memoria del giudice Antonino Scopelliti e di tutte le vittime per la Giustizia. Il festival è stato promosso dall’associazione Art Blakey, anche quest’anno in collaborazione con l’associazione Azimut Alta Formazione, con il patrocinio della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria. Bungaro è stato accompagnato dai suoi musicisti Amedeo Ariano alla batteria, Raffaele Casarano al Sax, Antonio De Luise al contrabasso, Antonio Fresa al pianoforte.( Foto Aldo Fiorenza)

