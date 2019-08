Martha High in concerto

Il 26 agosto presso il Parco Ecolandia di Reggio Calabria si è tenuto il concerto di Martha High,l’evento organizzato nell’ambito del Peperoncino jazz Festival una rassegna itinerante che ha toccato diverse località della Calabria. Iniziata il 17 luglio e si concluderà verso la fine di settembre, l’evento ha fatto tappa nello splendido Parco con la collaborazione delle persone del presidente Tonino Perna, del direttore Pietro Milasi del coordinatore eventi Marcello Spagnolo e con la collaborazione dell’associazione culturale Soledad presieduta da Alessio Laganà.La High durante il concerto è stata accompagnata dal gruppo The Soul Cookers composto dall’organista Hammond leo Corradi, dal batterista Tony Match e dal chitarrista calabrese Roy Panebianco. E’ stato uno spettacolo di grande levatura artistica davanti ad un numeroso pubblico giunti per questo evento da ogni parte della Calabria e della vicina Sicilia, Martha ha coinvolto il pubblico a cantare e ballare insieme a lei, un successo straordinario con standing ovation per la grande artista e il suo gruppo. (Foto Aldo Fiorenza)

