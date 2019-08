Festa di Santa Maria Regina a Tertiveri

Il 22 agosto 2019, solennità della Beata Vergine Maria Regina, si sono svolti, come ogni anno, i tradizionali festeggiamenti religiosi e civili in suo onore a Tertiveri, frazione di Biccari, in Provincia di Foggia.

Nel piccolo e storico borgo rurale, di origine bizantina, la festa ha avuto inizio alle ore 8 del mattino col giro della banda musicale locale, l’allestimento e l’apertura delle bancarelle e di un piccolo luna park, ma è entrata nel vivo a partire dalle ore 10:30 con la Santa Messa solenne concelebrata nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie dal parroco don Leonardo Catalano insieme all’ex parroco don Donato Nardone. Subito dopo, all’interno dell’edificio sacro, ha avuto luogo dapprima la vestizione, con monili in oro e preziosi, della statua mariana policroma ivi venerata, e successivamente la relativa processione intorno all’abitato, che è stata accompagnata dai fedeli e dalle autorità locali nonché dalla banda musicale. Alla conclusione del cammino processionale, l’accensione di una batteria pirotecnica e l’omaggio finale di autorità locali, fedeli e banda musicale hanno salutato il simulacro mariano, subito prima del suo rientro in chiesa.

Nel pomeriggio hanno avuto luogo le iniziative sportive, mentre in serata si è tenuto, intorno alle ore 21:00, un concerto della cover band di Gianna Nannini, diretta da Daniele del Ponte. A chiusura dei festeggiamenti sono stati poi accesi i fuochi pirotecnici.

Il presente fotoreportage si correda delle sottostanti sei immagini aventi per oggetto:

la processione della statua mariana (foto nn. 1-2-3);

un’esibizione della banda musicale locale (foto n. 4);

l’accensione della batteria pirotecnica alla conclusione della processione (foto n. 5);

il programma dei festeggiamenti elaborato dalla Parrocchia di Maria SS. Assunta in Biccari (foto n. 6)

