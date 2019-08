Ieri alle 18.00 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria è stata inaugurata la mostra fotografica Aspromonte: identità e colori, iniziativa promossa dall’Ente Parco con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria e curata da Ci.Ma.G.R. e C.A., Sergio Tralongo e Chiara Parisi.

Le foto sono degli artisti reggini Carmelo Fiore e Giuseppe Martino, i testi di Andrea Ciulla. La mostra, grazie alla Web-App videoguidaLIS una piattaforma Nazionale della Di.Art, è disponibile per i soggetti sordi con i contenuti descrittivi. Sono 60 pannelli che resteranno in esposizione fino al 31 agosto prossimo, le immagini di Fiore e Martino frutto di un lavoro condotto in simbiosi tra i due, esplorando l’Aspromonte e catturando con il loro occhio immagini di grande bellezza Aspromontana che riguardano, animali, uccelli, insetti, farfalle, paesaggi dell’Aspromonte e il lavoro dell’uomo.

(Foto descrittive di Aldo Fiorenza)

