Leonardo da Vinci “Il Genio che ha predetto il futuro”

Presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria fino alla giornata di ferragosto si può ammirare la mostra Leonardo da Vinci” il Genio sullo stretto”.Organizzata dall’associazione culturale Arte e Spettacolo ” Calabria dietro le quinte” del Presidente Giuseppe Mazzacuva in collaborazione col Comune della città. Oggi l’l'ultimo giorno per ammirare nelle sale del castello le opere del genio da Vinci esposte per celebrare l’artista italiano a 500 anni dalla sua scomparsa. Si possono ammirare sessantaquattro modellini in legno delle macchine inventate da Leonardo da Vinci, realizzate dall’artista calabrese Francesco del Grande, modellini costruiti nei minimi dettagli e divise in in cinque sezioni: i pre-leonardiani,, la meccanica,il volo,la guerra e l’acqua arricchite da 40 stampe in copia originale di alcuni disegni di Leonardo che fanno parte della collezione privata esemplare n.1477/1988 nel mondo. ( Foto Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata