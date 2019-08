Tantissime risate e applausi per la travolgente commedia “Se devi dire una bugia dilla grossa” andata in scena ieri sera all’arena “Neri” di Catona teatro . Un cast di attori impeccabili capitanati da Gianluca Ramazzotti, la mente di una pièce che ha letteralmente travolto il pubblico di Reggio Calabria. Bravissimi Ninni Salerno, Paola Quattrini, Paola Barale, Antonio Catania, Marco Cavallaro protagonisti di una storia sempre attuale ma trattata con quella sana ironia ed arguzia tirata fuori dal regista Luigi Russo che riprende quella originale di Pietro Garinei. Due ore e un quarto di ilaritá, tra porte che si aprono e si chiudono, battute e sketch incalzanti, attori che entrano ed escono da situazioni paradossali ed incredibili. Standing ovation finale per un cast affiatato e compatto che ha saputo finalmente tirar fuori la vera bellezza del teatro fatto di forze, cuori e talenti veri.( Foto Aldo Fiorenza)

