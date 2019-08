Un travolgente viaggio nella musica degli anni Sessanta e Settanta con due big del panorama artistico italiano Maurizio Vandelli e Shel Shapiro ideatori del tour “Love and peace”. Due ore e un quarto di live, dove le parole d’ordine sono amore e pace. A Catona teatro di Reggio Calabria ieri sera, un evento unico messo a segno dalla Polis Cultura di Lillo Chilà che ha portato in riva allo Stretto, due straordinari interpreti, amici e preziosi parolieri, accompagnati dagli eccelsi musicisti Alessio Saglia alle tastiere, David Casaril alla batteria, Gian Marco De Feo e Daniele Ivaldi alle chitarre acustiche ed elettriche e Massimiliano Gentilini al basso. Le due stelle del beat italiano alternano vecchi successi rinnovati da nuovi arrangiamenti con cover di celebri artisti come Lucio Battisti facendo scatenare il pubblico di Catona teatro che, a fine serata, omaggia le due stelle della musica, con una lunga e meritata standing ovation. ( Foto di Aldo Fiorenza)

© Riproduzione Riservata