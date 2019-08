Donna sotto le stelle” è la serata di moda e solidarietà che si è svolta lunedì 5 agosto in piazza Indipendenza a Casarano. Madrina della serata è stata Daniela Poggi, l’attrice testimonia dell’impegno in favore dei malati di Alzheimer. La manifestazione è, infatti, organizzato dalla Commissione pari opportunità del Comune e dall’associazione Salento, sono stati premiati alcune figure mediche che con il loro lavoro e impegno si dedicano ad aiutare delle persone che soffrono di questa malattia. In scaletta le sfilate di Hollypop e, a seguire, dello stilista leccese Massimo Orlando, giovane talento che vanta collaborazioni con nomi importanti del settore quali Max Mara e Valentino. Nella manifestazione c’è stata una lotteria di beneficenza per sostenere le attività dell’associazione Salento Halzheimer. Oltre alla moda c’è stato spazio per la musica con e la danza: sul palco c’erano, tra gli altri la cover band “Biagio Antonacci e Modà”, una coppia di artisti di strada, le scuole di danza Stelle danzanti, Mauro Lampis studio dance, Studio danza e perla dance, ed i musicisti e cantanti Ermanno Corrado, Luciana Negro, Andrea De Pascalis e Fulvio Palese. A presentare la serata Fabiola Casarano e Antonio Memmi.

© Riproduzione Riservata