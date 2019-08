Fascino, bellezza, eleganza, talento e tanta buona musica. A Catona Teatro di Reggio Calabria l’Incanto di Venere ha stregato il pubblico che, alla sua XXXIV edizione, continua a soddisfare i suoi abbonati con spettacoli di alto livello. Bravissime le soprano di “Incanto quartet”, Rossella Ruini, Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli, accompagnate da “Venere Ensemble” (con Marta Cosaro alla viola, Zita Mucsi al violino, Rossella Zampiron al violoncello, Claudia Agostini al pianoforte) che, per quasi due ore, hanno unito magistralmente due diversi mondi: il classico puro e la musica leggera. Successi della musica partenopea seguite da musiche di film, un repertorio classico e rivisitazioni di brani internazionali per una serata tutta al femminile. Il pubblico apprezza, partecipa e incita le otto splendide professioniste a continuare a cantare perché quel viaggio nella melodia non può finire. Spente le luci, resta il grandioso “Incanto” a cullare per tutta la notte l’arena “Neri” di Catona.( Foto Aldo Fiorenza)

