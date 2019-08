Inizio col botto per la Reggina

Allo stadio ” Granillo” di Reggio Calabria si è disputato l’incontro di Coppa Italia tra la Reggina e il Vicenza,l’avventura della squadra amaranto inizia nel migliore dei modi vincendo l’incontro col risultato di 3 a 2. Davanti ad un pubblico numeroso circa 6 mila spettatori la squadra di Mimmo Toscano con un’ottima prestazione ha avuto la meglio sulla squadra vicentina.

Nella prima frazione di gioco sono gli ospiti a passare in vantaggio con Marotta che salta il suo marcatore e insacca battendo Farroni. La Reggina con il duo Reginaldo- Doumbia reagisce creando azioni continue ma gli ospiti reggono bene, a siglare il pareggio ci pensa Sounas con un goal sfruttando molto bene l’assist di Bresciani e col piede mancino insacca alla sinistra del portiere ospite. Nel secondo tempo spettacolo sugli spalti da entrambe le tifoserie con incitamenti continui, ma è la Reggina a passare in vantaggio con Reginaldo su calcio di rigore e successivamente doppietta per lui che sigla il 3-a 1 saltando alcuni uomini in area di rigore e con un tiro imprendibile batte il portiere ospite fermo nell’occasione sorpreso dalla velocità dell’azione.Il Vicenza accorcia le distante su calcio di rigore realizzato da Giacomelli.Un esordio positivo quella della squadra amaranto dimostrando grandi idee e qualità.Con la vittoria contro il Vicenza la Reggina affronterà l’11 agosto allo stadio ” Castellani” l’Empoli. ( Foto Aldo Fiorenza)

